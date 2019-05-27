Пышный, сочный, ароматный медовый пирог с яблоками для уютного чаепития.



Ингредиенты:

-Кефир или ряженка — 120-150 мл.

-Сливочное масло — 100 г.

-Сахар — 100 г.

-Яйцо — 2 шт.

-Мука — 300 г.

-Мед — 2 ст. ложки

-Сода — 1 ч. ложка

-Яблоки — 2-3 шт.

-Растительное масло — для смазывания формы







Приготовление:

Шаг 1 Яйцо растереть с сахаром и размягчённым сливочным маслом до однородности. Влить кефир или ряженку, добавить соду. Тщательно перемешать и оставить на 10-15 минут.

Шаг 2 Влить жидкий мед, перемешать и всыпать просеянную муку. Взбить до получения сметанообразной массы.

Шаг 3 Яблоки помыть, обсушить и нарезать ломтиками, удаляя сердцевинки. Положить в тесто и перемешать.

Шаг 4 Переложить тесто в смазанную маслом форму, разровнять и поставить в нагретую до t 180 градусов духовку. Выпекать примерно 35-40 минут, до румяности.

Приятного аппетита!

